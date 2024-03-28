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Вашингтон зберіг команди НХЛ і НБА: відомі умови

Вашингтон, Четвер 28 березня 2024 13:25
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Вашингтон зберіг команди НХЛ і НБА: відомі умови Фото: "Кепіталз" залишаються в столиці до 2050 року (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Округ Колумбія і надалі матиме представництво в Національній хокейній лізі та Національній баскетбольній асоціації. "Вашингтон Кепіталз" і "Вашингтон Візардс" продовжать виступи в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Власник хокейної та баскетбольної команд Тед Леонсіс і мер Вашингтона Мюріел Баузер окреслили контури подальшої співпраці. Згідно з протоколом про наміри, "Кепіталз" і "Візардс" виступатимуть в окрузі Колумбія ще мінімум чверть століття.

"Чудовий день, я дуже задоволений. Це рішення було правильним для мешканців, міста й нас. Розумне ділове рішення. Хай ми й трохи відстали від сучасних стандартів якості, але тепер погодили нові умови", – заявив Леонсіс.

Новий проект співпраці передбачатиме розширення "Кепітал Ван Арени" – домівки обох команд із 1997 року. Реконструкція збільшить площу стадіону на 18,5 тисяч квадратних метрів, що дозволить розвинути інфраструктуру розваг, а також оновити логістичну складову та підвищити рівень безпеки. Початкова вартість реновції – 515 млн доларів.

У нинішньому сезоні "Кепіталз" і "Візардс" не хапають зірок із неба. Хокейний клуб наразі останнім проходить у плей-офф від Східної конференції НХЛ, але далекий від гарантії місця в боротьбі за Кубок Стенлі. Натомість баскетбольний колектив – серед аутсайдерів Сходу НБА та втретє поспіль не гратиме в плей-офф.

До слова, напередодні "Арізона" та "Коламбус" влаштували три сутички в університетському Темпе.

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