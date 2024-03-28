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Вашингтон сохранил команды НХЛ и НБА: известны условия

Вашингтон, Четверг 28 марта 2024 13:25
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Вашингтон сохранил команды НХЛ и НБА: известны условия Фото: "Кэпиталз" остаются в столице до 2050 года (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Округ Колумбия и дальше будет иметь представительство в Национальной хоккейной лиге и Национальной баскетбольной ассоциации. "Вашингтон Кэпиталз" и "Вашингтон Уизардс" продолжат выступления в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Владелец хоккейной и баскетбольной команд Тед Леонсис и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер очертили контуры дальнейшего сотрудничества. Согласно протоколу о намерениях "Кэпиталз" и "Уизардс" будут выступать в округе Колумбия еще минимум четверть века.

"Великолепный день, я очень доволен. Это решение было правильным для жителей, города и нас. Умное деловое решение. Пусть мы и немного отстали от современных стандартов качества, но теперь согласовали новые условия", – заявил Леонсис.

Новый проект сотрудничества будет предусматривать расширение "Кэпитал Уан Арены" – дома обеих команд с 1997 года. Реконструкция увеличит площадь стадиона на 18,5 тысячи квадратных метров, что позволит развить инфраструктуру развлечений, а также обновить логистическую составляющую и повысить уровень безопасности. Начальная стоимость реновации – 515 млн долларов.

В нынешнем сезоне "Кэпиталз" и "Уизардс" звезд с неба не хватают. Хоккейный клуб последним проходит в плей-офф от Восточной конференции НХЛ, но далек от гарантии места в борьбе за Кубок Стэнли. А баскетбольный коллектив – среди аутсайдеров Востока НБА и в третий раз подряд не сыграет в плей-офф.

К слову, накануне "Аризона" и "Коламбус" устроили три потасовки в университетском Темпе.

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