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Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт. Это заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Байден заявил о намерении обсудить это на будущих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Касательно будущих переговоров с ним в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - заявил Байден.

Он отметил, что уже много времени общался с Си Цзиньпином, в том числе когда занимал должность вице-президента США.

По словам Байдена, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам". В этом контексте Байден упомянул нормы поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.

Он резюмировал, что США и КНР необходимо избежать "непредумышленного" конфликта.

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Джозеф БайденВашингтонПекин