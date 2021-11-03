ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт, - Байден

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 01:41
Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт. Это заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Байден заявил о намерении обсудить это на будущих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Касательно будущих переговоров с ним в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - заявил Байден.

Он отметил, что уже много времени общался с Си Цзиньпином, в том числе когда занимал должность вице-президента США.

По словам Байдена, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам". В этом контексте Байден упомянул нормы поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.

Он резюмировал, что США и КНР необходимо избежать "непредумышленного" конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Вашингтон Пекин
NEWS
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
Разведка назвала численность российских войск возле Украины
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине