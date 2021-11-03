Вашингтон з Пекіном веде суперництво, а не хоче розпалити конфлікт, - Байден

Вашингтон з Пекіном веде суперництво, а не хоче розпалити конфлікт. Це заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Байден заявив про намір обговорити це на майбутніх переговорах з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Щодо майбутніх переговорів з ним у віртуальному форматі, точна дата яких поки не встановлена, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", - заявив Байден.

Він зазначив, що вже багато часу спілкувався з Сі Цзіньпіном, в тому числі коли обіймав посаду віце-президента США.

За словами Байдена, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами". У цьому контексті Байден згадав норми поведінки в повітряному і морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.

Він резюмував, що США і КНР необхідно уникнути "ненавмисного" конфлікту.