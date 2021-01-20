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Вашингтон в день инаугурации Байдена: перекрытые дороги и множество военных

Вашингтон, Среда 20 января 2021 15:12
Вашингтон в день инаугурации Байдена: перекрытые дороги и множество военных
Фото: центр Вашингтона (flickr.com/earlyadopter)
Автор: Роман Тверденко

В центре Вашингтона перекрыты улицы, а город охраняется военными. В столице США около 25 тысяч солдат Национальной гвардии.

Об этом сообщает CNN.

Центр города начали перекрывать еще за несколько дней до самой инаугурации. Район вокруг Капитолия и Белого дома окружен заборами и колючей проволокой - там проехать нельзя. Также, в небольшой зоне вокруг перекрытых дорог есть пункты пропуска для автомобилей - там пускают заехать только проживающих на этих улицах или работающих внутри зоны.

Вашингтон в день инаугурации Байдена: перекрытые дороги и множество военных

Порядок в столице США обеспечивают 25 тысяч солдат Национальной гвардии. Они, в том числе, работают и на пунктах пропусках неподалеку перекрытой для въезда зоны в городе. Известно, что накануне отстранили от выполнения обязанностей 12 бойцов Нацгвардии. Они имеют связи с крайне правыми группами, а также причастны к публикации вероятно экстремистских материалов в интернете.

В Вашингтоне также усилены антитеррористические меры в связи с потенциальной угрозой происшествий в день и во время инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов.

Напомним, 20 января состоится инаугурация Джо Байдена на должность президента США. Сама церемония начнется в 19:00 по киевскому времени.

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