UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вашингтон, Брюссель чи Київ: якій владі більше довіряють українці

Фото: Українці довіряють Брюсселю більше, ніж владі в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Владні інституції у Брюсселі та Вашингтоні викликають більше довіри українців, ніж влада в Києві. Водночас відносна більшість проти того, щоб делегувати повноваження визначати політику України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Європейський Союз має найвищий рівень довіри серед українців (скоріше довіряють йому 59,7% респондентів, скоріше не довіряють - 20,2%).

Влада США має менший баланс довіри (скоріше довіряють їй 37,0%, скоріше не довіряють - 32,4%.

Натомість українська влада порівняно з іноземними інституціями викликає менше довіри (скоріше довіряє їй 30,9%, скоріше не довіряють - 49,3%).

"Це може відображати високий рівень очікувань від ЄС та розчарування у власних національних інституціях", - зазначають соціологи.

Разом з тим, українці менше схильні ділитися суверенітетом з органами влади Європейського Союзу. Зокрема, у разі якби Україна стала членом ЄС, з ідеєю, щоб національна зовнішня політика визначалася органами ЄС, погодилися б 37% опитаних громадян України, не погодилися б - 48%.

Так само, з ідеєю, щоб оборонна політика України визначалася органами ЄС, погодилися б 38% опитаних, не погодилося б - 45,6%.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, дані останніх опитувань демонструють значне зниження довіри українців до уряду, парламенту та президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз