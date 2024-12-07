Ваші красиві колеса: як підібрати диски для машини

Обирати колісні диски для своїх машин ми звикли в першу чергу за дизайном. І це в принципі неправильний підхід – адже головне в наших нештатних колеса – це їхня безпека. Автожурналісти rbc.ua розповідають, як просто і швидко підібрати колеса за технічними параметрами.

Є всього декілька параметрів, за якими колесо "примірюють" до автомобіля. Від деяких можна відступати, від деяких – ні: колесо просто не можна буде закріпити на машині.

Основні розміри колісних дисків

Мабуть, не варто нагадувати, що більшість автомобілістів купують нові легкосплавні диски не для поліпшення ходових характеристик машини, а щоб змінити її зовнішність. І в таких випадках ще важче узгодити бажання власника, технічну реальність і безпеку руху.

Параметри кріплення на маточину. Це перше, з чого слід починати підбір дисків (звісно, коли ви вже обрали дизайн): два важливих розміри, недотримання яких просто унеможливить використання колеса. Перше – те, що називають розболтовкою або PCD, а на ділі це діаметр розташування отворів кріплення. Параметр виражається в міліметрах і тут же відображується кількість отворів під болти чи шпильки: 4х98, 4х114,3, 5х120 тощо.

Друге – параметр DIA. Він означає діаметр центрального отвору в диску, яким колесо насаджується на маточину, перед тим як його притягнуть болтами чи гайками. Якщо DIA диску менше потрібного, встановити колесо на ту машину не вийде. Більший за норму центральний отвір на диску – вада не принципова, але таке колесо буде важче встановлювати на його місце. Власне, для полегшення монтажу можна придбати пластикову проставку-адаптер.

Посадочний діаметр шини. Автовиробник іноді дозволяє для своєї машини відхилення посадкового діаметру на один-два дюйми. При цьому в будь-якому випадку важливо підібрати таку шину, щоб в цілому було збережено зовнішній діаметр колеса. Також діаметр диска треба узгодити з розмірами колісного гальмівного механізму – великий супорт часто не поміщується всередині меншого диску.

Ширина диска. Надто широкий диск призведе до його контакту з деталями підвіски і крилом, надто вузький може законфліктувати з тими ж таки супортами. При тому допускається розбіжність ширини шини і диска не більш як на 10 мм в більший чи менший бік – за іншими визначеннями, вважається, що відмінність має бути не більше 30 %.

Виліт диску. Дуже важливий параметр, який називається також ЕТ або Offset. Він в міліметрах виражає зазор між віссю симетрії диска і площиною, якою він прилягає до маточини. ET буває з плюсом або з мінусом і на диску позначається як ET30, ET45 тощо. Менший виліт – ширше розставлені колеса машини, і навпаки. Автомобілісти часто використовують менший ET, щоб створити вигляд більш широкої і більш спортивної машини. Але надмірне відступлення від штатного розміру, як правило, більш ніж на 5 мм, призводить до контакту колеса з елементами ходової частини і кузова. Також надто спортивний виліт призводить до нештатних зусиль на кермі і прискореного зносу підшипників маточин. Придатність диску з нестандартним ЕТ до авто залежить також від ширина колеса, і за її рахунок можна "грати" з вилітом.

Якщо коротко

Обираючи нові диски, вдумливий автовласник може не тільки поліпшити дизайн своєї машини, а разом з тим вплинути на її ходові якості. Більші чи менші диски – а відповідно, шини з нижчим чи вищим профілем та шириною – змінять комфорт руху, чутливість керма, стійкість до ударів на вибоїнах і врешті-решт на ціну щосезонного перевзування машини. Коли ви вже витрачаєте на диски помітну суму, ці обставини теж варто взяти до уваги і за можливості скористатись ними.