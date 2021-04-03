"Ваш родственник в больнице": в Киеве будут судить мошенника за выманивание денег у пенсионеров

Злоумышленником оказался 35-летний житель Луганской области. Он возглавил группу мошенников, которые звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном. После этого от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и находятся в больнице.

В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания.

Опасаясь за жизнь и здоровье детей потерпевшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и забирал деньги.

Таким способом был нанесен ущерб 7 потерпевшим на общую сумму свыше 300 тысяч гривен.