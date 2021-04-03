"Ваш родственник в больнице": в Киеве будут судить мошенника за выманивание денег у пенсионеров
Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который обманывал пожилых людей. Он звонил и сообщал о том, что родственники пострадавших якобы "находятся в больнице".
Злоумышленником оказался 35-летний житель Луганской области. Он возглавил группу мошенников, которые звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном. После этого от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и находятся в больнице.
В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания.
Опасаясь за жизнь и здоровье детей потерпевшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и забирал деньги.
Таким способом был нанесен ущерб 7 потерпевшим на общую сумму свыше 300 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить группу мошенников за подделку сертификатов для растаможивания авто.
РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили схема предоставления услуг по незаконному прослушиванию телефонов граждан за денежное вознаграждение.