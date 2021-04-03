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"Ваш родственник в больнице": в Киеве будут судить мошенника за выманивание денег у пенсионеров

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 15:56
"Ваш родственник в больнице": в Киеве будут судить мошенника за выманивание денег у пенсионеров Фото: мужчина в наручниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Дарницкая окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который обманывал пожилых людей. Он звонил и сообщал о том, что родственники пострадавших якобы "находятся в больнице".

Об этом информируют в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленником оказался 35-летний житель Луганской области. Он возглавил группу мошенников, которые звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение, представляясь дочерью или сыном. После этого от их имени сообщали о том, что попали в ДТП и находятся в больнице.

В дальнейшем под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать денежные средства мужчине, который приедет по адресу их проживания.

Опасаясь за жизнь и здоровье детей потерпевшие соглашались на это условие. В течение часа после телефонного звонка подозреваемый приходил к потерпевшим домой и забирал деньги.

Таким способом был нанесен ущерб 7 потерпевшим на общую сумму свыше 300 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить группу мошенников за подделку сертификатов для растаможивания авто.

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили схема предоставления услуг по незаконному прослушиванию телефонов граждан за денежное вознаграждение.

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