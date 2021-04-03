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"Ваш родич в лікарні": у Києві судитимуть шахрая за виманювання грошей у пенсіонерів

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 15:56
"Ваш родич в лікарні": у Києві судитимуть шахрая за виманювання грошей у пенсіонерів Фото: чоловік в наручниках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Дарницька окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який ошукував літніх людей. Він телефонував та повідомляв про те, що родичі постраждалих нібито "перебувають в лікарні".

Про це інформують у прес-службі Київської міської прокуратури.

Зловмисником виявився 35-річний житель Луганської області. Він очолив групу шахраїв, які телефонували пенсіонерам та вводили їх в оману, представляючись дочкою або сином. Після цього від їхнього імені повідомляли про те, що потрапили у ДТП та перебувають в лікарні.

Надалі під приводом необхідності проведення термінової операції шахраї повідомляли батькам про необхідність передати грошові кошти чоловіку, який приїде за адресою їхнього мешкання.

Побоюючись за життя та здоров’я дітей потерпілі погоджувалися на цю умову. Упродовж години після телефонного дзвінка підозрюваний приходив до потерпілих додому та забирав гроші.

Таким способом було завдано шкоду 7 потерпілим на загальну суму понад 300 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть групу шахраїв за підробку сертифікатів для розмитнення авто.

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили схему надання послуг з незаконного прослуховування телефонів громадян за грошову винагороду.

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