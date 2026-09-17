Варто спробувати: на яких банківських послугах може заощадити ФОП

Рахунок - без плати за обслуговування

Рахунок для ФОП - це щоденний робочий інструмент: сюди надходять гроші від клієнтів, звідси підприємець платить постачальникам і проводить інші розрахунки. Нові клієнти ПУМБ можуть відкрити рахунок і не платити за його обслуговування до кінця 2027 року. Приєднатися до акції можна до 31 грудня 2026 року.

Ще одна умова - безлімітні платежі без комісії у гривні в операційний час. Тобто, підприємцеві не потрібно рахувати, скільки платежів уже зроблено і скільки коштуватиме наступний.

Вивести власний дохід - без комісії

Коли гроші зароблені, а податки сплачені, підприємець може переказати до 200 тис. грн з рахунку ФОП на власну картку ПУМБ без комісії. А потім - також без комісії зняти їх у банкоматах банку.

Вивід власного доходу ФОП - без комісії (інфографіка ПУМБ)

Приймати оплати - з тарифом 1,1%

Для бізнесу, який приймає безготівкову оплату, ПУМБ пропонує еквайринг із тарифом 1,1% за операцію. Це актуально для магазинів, кафе, салонів, сфери послуг та інших підприємців, для яких оплата карткою - частина щоденної роботи.

За користування POS-терміналом при цьому не потрібно сплачувати абонплату. Комісія 1,1% діє до 15 липня 2027 року, а відсутність абонплати - до 31 липня 2027 року.

Банк пропонує еквайринг із тарифом 1,1% (інфографіка ПУМБ)

Потрібні гроші на бізнес - рішення за один день

Якщо бізнесу потрібні додаткові кошти, ПУМБ пропонує кредит "всеБІЗНЕС для ФОП". Його сума може становити до 3 млн грн, на строк до 36 місяців. При цьому разова комісія за видачу кредиту - 0%. Рішення щодо кредиту можна отримати за один день. І для того, щоб дізнатися рішення банку, ФОП не потрібно попередньо відкривати рахунок у ПУМБ.

Разова комісія за видачу кредиту "всеБІЗНЕС для ФОП"- 0% (інфографіка ПУМБ)

Скориставшись умовами акції від ПУМБ, підприємець може закрити в одному місці кілька базових потреб свого бізнесу: вести рахунок, проводити платежі, користуватися власним доходом, приймати оплату від клієнтів та за потреби залучати фінансування.

Акційна пропозиція ПУМБ для ФОП діє з 19 серпня до 31 грудня 2026 року.

Детальні умови та обмеження пропозиції доступні на сайті ПУМБ.

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