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Вартістю 2,3 млрд гривень. АРМА передали активи великого підприємства хімпрому

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Понеділок 31 жовтня 2022 15:59
Вартістю 2,3 млрд гривень. АРМА передали активи великого підприємства хімпрому Фото: АРМА передали активи великого підприємства хімпрому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Агентству з розшуку та менеджменту активів передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора в управління АРМА передано заарештовані корпоративні права підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України – на загальну суму понад 2,3 млрд гривень. Також передано понад 30 об'єктів нерухомості цього підприємства.

За даними слідства, протягом 2011-2017 років суспільство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позички та укладених до них додаткових угод із пов'язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів США позички для забезпечення фінансових потреб підприємства.

На момент укладання угод та отримання позичок власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

Встановлено, що під виглядом позичок суспільство отримало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не збиралося повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податок на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Раніше директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

Раніше ми писали, що за клопотанням прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд передав до управління АРМА сільгосптехніку та об'єкти нерухомості російської компанії на суму понад 800 млн грн.

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