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На Варшавской трассе восстановили сообщение Киев - Житомир

Фото: на Варшавской трассе восстановили сообщение Киев - Житомир (t me)
Автор: Артем Горовенко

Благодаря работе дорожников, сообщение Киев - Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе. Открыто движение по мосту через реку Тетерев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Это насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки", - отметил Кубраков.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов и разминирования "Укравтодор" начал процесс восстановления проезда на важных логистических маршрутах региона.

По словам министра, на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. На сегодня по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и возобновлено сообщение Киева с Житомирской областью автомобильной дороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

Напомним, ранее Кубраков сообщил о возобновлении движения на Житомирской трассе временной переправой вблизи Стоянки через реку Ирпень.

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