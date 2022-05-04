На Варшавской трассе восстановили сообщение Киев - Житомир

"Это насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки", - отметил Кубраков.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов и разминирования "Укравтодор" начал процесс восстановления проезда на важных логистических маршрутах региона.

По словам министра, на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. На сегодня по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и возобновлено сообщение Киева с Житомирской областью автомобильной дороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин.

Напомним, ранее Кубраков сообщил о возобновлении движения на Житомирской трассе временной переправой вблизи Стоянки через реку Ирпень.