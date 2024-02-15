У Варшаві закривають останній пункт допомоги біженцям на Східному вокзалі: деталі

Неурядова гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (Norwegian Refugee Council) повідомила, що 20 лютого 2024 року закриє пункт прийому біженців з України на залізничній станції Варшава-Східна (Warszawa Wschodnia).

Туди автобусами та поїздами приїжджають біженці, які їдуть на захід. Частина прибуває з окупованих територій через Росію, а далі через Литву, Латвію та Білорусь. Із березня 2022 року допомогою пункту скористалися понад 100 тисяч біженців.

Якщо центр закриють, тисячі людей – передусім жінки з дітьми, люди похилого віку, люди з інвалідністю, хворі та поранені – залишаться без допомоги, харчування та медичного обслуговування, звертає увагу видання. А масштаби потреб залишаються великі.

"Ми не можемо перестати допомагати. Автобуси продовжуватимуть прибувати до Warszawa Wschodnia. Волонтерські групи допомагають на станціях у Німеччині, Норвегії та Фінляндії. А у Варшаві вже немає ні воєводського, ні приймального пункту. Є лише ми", – каже активіст організації "Асиметристи" Каєтан Врублевський.

За його словами, центр мав працювати щонайменше до кінця травня 2024 року року. Варшава є найбільшим перевалочним пунктом для біженців із прифронтових районів та окупованих регіонів.

Неурядові організації допомагають біженцям з переїздом на Захід. Створено цілу мережу волонтерів із різних організацій, які можуть евакуювати цілі родини з передової, наприклад, до Німеччини чи Норвегії.

Фото: Допомогою пункту скористалися понад 100 тисяч біженців (pcpm.org.pl)

Залежно від ситуації на фронті кількість евакуаційних автобусів із біженцями коливається від семи (наприклад, після підриву росіянами дамби в Новій Качовці) до 3 на тиждень. Кожен з них перевозить в середньому 50 осіб.

"Усі виходять на станції Wschodnia, виснажені, голодні, травмовані, часто потребуючи негайної медичної допомоги. У більшості немає грошей, особливо у тих, хто з окупації", – зазначає волонтер.

За його словами, ліквідація центру призведе до того, що новоприбулі не зможуть отримати медичну допомогу, місце для сну та їжу.