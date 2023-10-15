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У Варшаві через загрозу вибуху перевіряють дві виборчі дільниці

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Варшаві на двох виборчих дільницях заявили про загрозу вибуху. На місця події приїхали сапери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

На двох варшавських виборчих дільницях 425 і 426 пролунав сигнал про замінування. На місце прибули сапери, а поліція оточила будівлю, де знаходяться комісії.

"Сигнал про ситуацію дійшов до нас, але ми не знаємо подробиць", - сказав голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марціняк.

За даними видання, хтось залишив рюкзак перед будівлею, де працювала комісія. 

Вибори у Польщі

Сьогодні у Польщі стартували парламентські вибори. За результатами виборів буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Не лише вибори

Одночасно з парламентськими виборами у Польщі відбувся референдум з чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.

Більше детально про вибори у Польщі і які можуть бути сценарії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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