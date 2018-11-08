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У Варшаві заборонили марш націоналістів на 100-річчя незалежності Польщі

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 06:21
Ілюстративне фото (twitter.com/Buca_Rafal)
Ілюстративне фото (twitter.com/Buca_Rafal)

Мер Варшави сумнівається в здатності поліції міста забезпечити безпеку під час маршу

Мер Варшави Ганна Гронкевич-Вальц повідомила, що влада міста прийняла рішення заборонити проведення маршу націоналістів у день 100-річчя незалежності Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Гронкевич-Вальц заявила, що рішення було прийнято у зв'язку з тим, що "Варшава вже досить постраждала від агресивного націоналізму". Також мер Варшави висловила свою стурбованість тим, чи зможе поліція забезпечити достатній рівень безпеки під час проведення ходи.

Повідомляється, що правоохоронці польської столиці масово беруть лікарняні і вимагають підвищення зарплати, щорічної індексації, а також поліпшення пенсійного забезпечення. З цієї причини присутня нестача кадрового складу правоохоронців.

Нагадаємо, моз Польщі хоче заборонити невакцинованим іноземцям в'їжджати в країну. Міністерство охорони здоров'я Польщі розробляє законопроект, яким планується заборонити в'їзд невакцинованим громадянам третіх країн.

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