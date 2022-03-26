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В Варшаве провели многотысячный митинг и флешмоб в поддержку Украины

Фото: в Варшаве провели массовый митинг поддержку Украины (t.me/operativnoZSU_chat)
Автор: Владимир Костырин

В Варшаве провели многотысячный митинг в поддержку Украины, более месяца отражающей полномасштабное российское военное вторжение, а также устроили массовый флешмоб "Stop promising, start acting!" с призывом к мировым лидерам помочь Украине закрыть небо от бомбардировок и авиаударов РФ по мирным городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарину Каленюк.

Митинг и акция в центре польской столицы собрала более 4 тысяч человек.

Флешмоб проводился в день визита президента США Джо Байдена, которого участники митинга призывали передать Украине системы противовоздушной обороны, чтобы наша страна могла лучше и эффективнее защищаться от вражеской авиации.

Также на акции почтили память жертв среди мирного населения, которые погибли в результате российских авиаударов по городам и жилым домам.

"Пока вы говорите, мы умираем - тысячи украинцев в Варшаве легли сегодня, чтобы почтить память жертв войны и призвать POTUS (аббревиатура, означающая дословно President of the United States, то есть президент США, - Ред.) передать Украине средства ПВО уже сейчас. Каждая минута промедления убивает", - пишет соорганизатор акции в своем Twitter.

На митинге в Варшаве тысячи людей также исполнили гимн Украины.

Митинг в Варшаве в поддержку Украины (фото: скриншот с видео twitter.com/dkaleniuk / t.me/operativnoZSU_chat)

Ранее сообщалось, что 26 марта президент США Джо Байден в Варшаве должен выступить со "значительной речью" по Украине.

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