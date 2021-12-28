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В Варшаве бросили "коктейль Молотова" в посольство Турции

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Вторник 28 декабря 2021 17:59
В Варшаве бросили "коктейль Молотова" в посольство Турции Фото: в Варшаве бросили "коктейль Молотова" в посольство Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Варшаве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в посольство Турции. Полиция задержала нападавшего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Известно, что инцидент произошел около в 14:00. Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание посольства. Сейчас на фасаде отмечаются следы копоти, а на территории работают криминалисты и правоохранители.

Полиция уже задержала одного подозреваемого. По неофициальным данным установлено, что им оказался 34-летний гражданин Турции. Впрочем, перед преступлением его сопровождал еще один человек.

"Подтверждаю, что около 14 часов на улице Раковецкой произошел инцидент с одним из объектов, охраняемых отделом безопасности дипломатических представительств. Задержан один мужчина. Все обстоятельства этого происшествия устанавливаются", - заявил сотрудник варшавского управления полиции Рафал Ретманяк.

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