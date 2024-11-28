Варшава запевнила, що місцям поховань українців у Польщі приділять належну увагу, - МЗС

Україна під час переговорів у Варшаві отримала запевнення, що місцям пам'яті українців у Польщі на взаємній основі буде приділена належна увага.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Те, що стосується взаємності, це дуже важливе питання. Були останнім часом в інформаційному просторі різні думки з цього приводу. Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення, що місцям пам'яті українців в Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така сама важлива увага", - зазначив Тихий.

За його словами, домовленість, яка у Варшаві фіналізувалася, взаємна і передбачає, що з польського боку будуть необхідні кроки для гідного вшанування пам'ятних місць українців на території Польщі.

"Будемо дивитися, як будуть виконуватися ці домовленості, ми будемо за цим слідкувати", - додав речник МЗС.