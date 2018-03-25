Варшава не стремится "выбирать героев" для Украины, - МИД Польши

В МИД Польши прокомментировали исторические разногласия с Украиной

Польша не стремится "выбирать героев" для Украины и влиять на содержание украинских учебников по истории. Об этом в интервью Wpolityce заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

"Мысль о том, что Варшава намерена выбирать героев для Украины или влиять на содержание украинских учебников по истории, является полностью неоправданной", - заявил Цихоцкий.

В то же время он отметил, что Варшава "не согласится с утратой права на погребение" поляков. Он также подчеркнул, что Киев не был заинтересован в создании комиссии по историко-правовому диалогу и в эксгумации польских захоронений.

Напомним, ранее Цихоцкий заявлял, что у Польши отсутствует доверие к Украине. В частности, по его словам, на данный момент некоторые заявления украинской стороны не соответствуют действительности.

"Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, в результате существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру", - заявил он.