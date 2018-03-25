Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Варшава не стремится "выбирать героев" для Украины, - МИД Польши

НовостиПолитика    25.03.2018 - 15:34
Фото: Бартош Цихоцкий (flickr.com/polandmfa)
Фото: Бартош Цихоцкий (flickr.com/polandmfa)

В МИД Польши прокомментировали исторические разногласия с Украиной

Польша не стремится "выбирать героев" для Украины и влиять на содержание украинских учебников по истории. Об этом в интервью Wpolityce заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

"Мысль о том, что Варшава намерена выбирать героев для Украины или влиять на содержание украинских учебников по истории, является полностью неоправданной", - заявил Цихоцкий.

В то же время он отметил, что Варшава "не согласится с утратой права на погребение" поляков. Он также подчеркнул, что Киев не был заинтересован в создании комиссии по историко-правовому диалогу и в эксгумации польских захоронений.

Напомним, ранее Цихоцкий заявлял, что у Польши отсутствует доверие к Украине. В частности, по его словам, на данный момент некоторые заявления украинской стороны не соответствуют действительности.

"Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, в результате существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру", - заявил он.

Дуда подписал закон о создании Института польско-венгерской дружбы
Теги публикации: Украина, Польша, история  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top