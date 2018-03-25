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Варшава не прагне "обирати героїв" для України, - МЗС Польщі

НовиниПолітика    25.03.2018 - 15:34
Фото: Бартош Ціхоцький (flickr.com/polandmfa)
Фото: Бартош Ціхоцький (flickr.com/polandmfa)

У МЗС Польщі прокоментували історичні розбіжності з Україною

Польща не прагне "обирати героїв" для України і впливати на зміст українських підручників з історії. Про це в інтерв'ю Wpolityce заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький.

"Думка про те, що Варшава має намір обирати героїв України або впливати на зміст українських підручників з історії, є повністю невиправданою", - заявив Ціхоцький.

У той же час він зазначив, що Варшава "не погодиться з втратою права на поховання" поляків. Він також підкреслив, що Київ не був зацікавлений у створенні комісії щодо історико-правового діалогу та в ексгумації польських поховань.

Нагадаємо, раніше Ціхоцький заявляв, що у Польщі відсутня довіра до України. Зокрема, за його словами, на даний момент деякі заяви української сторони не відповідають дійсності.

"Є проблема, коли слова української сторони абсолютно не відповідають дійсності, у результаті існує проблема відсутності довіри до українського партнера", - заявив він.

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Теги публікації: Україна, Польша, история  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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