Варшава не прагне "обирати героїв" для України, - МЗС Польщі

У МЗС Польщі прокоментували історичні розбіжності з Україною

Польща не прагне "обирати героїв" для України і впливати на зміст українських підручників з історії. Про це в інтерв'ю Wpolityce заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький.

"Думка про те, що Варшава має намір обирати героїв України або впливати на зміст українських підручників з історії, є повністю невиправданою", - заявив Ціхоцький.

У той же час він зазначив, що Варшава "не погодиться з втратою права на поховання" поляків. Він також підкреслив, що Київ не був зацікавлений у створенні комісії щодо історико-правового діалогу та в ексгумації польських поховань.

Нагадаємо, раніше Ціхоцький заявляв, що у Польщі відсутня довіра до України. Зокрема, за його словами, на даний момент деякі заяви української сторони не відповідають дійсності.

"Є проблема, коли слова української сторони абсолютно не відповідають дійсності, у результаті існує проблема відсутності довіри до українського партнера", - заявив він.