Варченко: ГБР предупредило растрату 9 млн грн на фиктивном тендере "Киевского бронетанкового"

Государственное бюро расследований смогло предупредить растрату государственных средств служебными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн. Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Следователи Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, предупредили растрату государственных средств служебными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод" на сумму более 9 млн грн", - написала Варченко.

По ее словам, было установлено, что служебные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" 30 июля 2018 года заключили договор поставки с ООО "Торговый дом "Партсет", в рамках которого, под видом новых, была фактически осуществлена поставка комплектующих и запчастей к бронетанковой техникк, которые уже были в использовании и не отвечают установленным техническим требованиям.

"Указанный договор заключен 30.07.2018 на сумму 3,8 млн грн, при этом тендер на поставку проведен лишь 10.08.2018, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников установлено победителя именно ООО "Торговый дом "Парсет", который предложил аналогичную сумму. То есть, договор поставки на соответствующую сумму был заключен до проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки", - пояснила первый заместитель директора ГБР.

Она сообщила, что в дальнейшем в рамках указанного договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 млн грн.

"ГП "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществило, при этом согласно информации ГФС было подано отчетность о поставке товаров на указанную сумму. Досудебное расследование продолжается", - сообщила Ольга Варченко.