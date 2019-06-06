Варченко: детективы и руководство НАБУ саботировали расследование хищений в "Укроборонпроме"

Фото: Назар Холодницкий, Ольга Варченко и Юрий Луценко (пресс-служба)

Варченко рассказала о деле о хищениях на "Харьковском бронетанковом заводе"

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает детективов и руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в сокрытии факта растраты служебными лицами ГП "Харьковский бронетанковый завод" государственных средств. Об этом во время брифинга относительно ситуации в "Укроборонпроме" сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, сообщает РБК-Украина.

"В 2016 году детективы НАБУ начали осуществлять расследование уголовного производства по факту растраты служебными лицами государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод" государственных средств вокруг проведения фиктивных закупок военного оборудования в ряде частных предприятий. Нам известно, что в период с 2014 по 2016 год с четырьмя частными предприятиями были заключены договоры на поставку компонентов военного имущества. Это были изделия 1Г-42 - прицел-дальномер", - рассказала Варченко.

Она подчеркнула, что для выполнения указанных договоров госпредприятием было приобретено 49 таких изделий на общую сумму почти 57 миллионов гривен. В августе 2016 года на адрес НАБУ поступили материалы плановой ревизии, которая установила, что значительная часть этих 49 прицелов фактически поставлена не была. Первая замглавы ГБР отметила, что каждая такая закупка одного прицела стоила бюджету Украины более 1 млн грн.

"Согласно выводам экспертов, наненсен ущерб государству в размере около 9 млн 700 тыс. грн. То есть фактически нам удалось установить, что этот эпизод возможно было расследовать, что экспертизу, которая была назначена, возможно было провести, но НАБУ этого не сделало", - подчеркнула Варченко.

Как стало известно во время брифинга, в 2016 году детективом НАБУ была назначена соответствующая экспертиза, которую должно провести ГБР, но по непонятным причинам она была отозвана.

"Кроме того есть определенный факт неслужебных отношений, которые мы исследовали. Все участники переписки были допрошены. Было установлено, что по этим 87 страницам, которые были получены руководством НАБУ в Военной прокуратуре, фактически ничего сделано не было. Эти материалы были зарегистрированы в канцелярии, расписаны на руководителя детективов Калужинского, он докладывал лично директору НАБУ Сытнику, однако вместо того, чтобы их, в соответствии с законом о НАБУ, направить в управление внутреннего контроля, чтобы там предоставили им оценку, он вернул их детективам", - подчеркнула первый замглавы ГБР.

По ее словам, этим детективом был Литвиненко, который фигурировал в том самом письме, которое показано в расследовании "Наших грошей".

"То есть фактически материалы переписки получил человек, который был ее участником. Эти материалы находились в сейфе детектива, и до этого времени никакого решения по ним принято не было. Что сделано НАБУ? Проведена служебная проверка. Каковы ее результаты? Одно замечание, два выговора. Для нас, как для следователей, это неубедительно. И мы будем давать оценку не только детективам НАБУ, а и руководству НАБУ в этой части", - резюмировала Варченко.