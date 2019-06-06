Варченко: детективи та керівництво НАБУ саботували розслідування розкрадань в "Укроборонпромі"

Фото: Назар Холодницький, Ольга Варченко та Юрій Луценко (прес-служба)

Варченко розповіла про справу щодо розкрадань на "Харківському бронетанковому заводі"

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює детективів та керівництво Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в прихованні факту розтрати службовими особами ДП "Харківський бронетанковий завод" державних коштів. Про це під час брифінгу щодо ситуації в "Укроборонпромі" повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, повідомляє РБК-Україна.

"У 2016 році детективи НАБУ почали здійснювати розслідування кримінального провадження за фактом розтрати службовими особами державного підприємства "Харківський бронетанковий завод" державних коштів навколо проведення фіктивних закупівель військового обладнання у ряді приватних підприємств. Нам відомо, що в період з 2014 по 2016 рік з чотирма приватними підприємствами було укладено договори на постачання складників до військового майна. Це були вироби 1Г-42 - приціл-далекомір", - розповіла Варченко.

Вона підкреслила, що для виконання зазначених договорів держпідприємством було придбано 49 таких виробів на загальну суму майже 57 мільйонів гривень. В серпні 2016 року на адресу НАБУ надійшли матеріали планової ревізії, яка встановила, що значну частину цих 49 прицілів фактично поставлено не було. Перша замголови ДБР зазначила, що кожна така закупівля одного прицілу коштувала бюджету України понад 1 млн грн.

"Згідно з висновками експертів, завдано збитків державі у розмірі близько 9 млн 700 тис. грн. Тобто фактично нам вдалося встановити, що цей епізод можливо було розслідувати, що експертизу, яка була призначена, можливо було провести, але НАБУ цього не зробило", - підкреслила Варченко.

Як стало відомо під час брифінгу, в 2016 році детективом НАБУ була призначена відповідна експертиза, яку мало провести ДБР, але з незрозумілих причин вона була відкликана.

"Крім того є певний факт неслужбових стосунків, які ми дослідили. Всі учасники листування були допитані. Було встановлено що за цими 87 сторінками, які були отримані керівництвом НАБУ у Військовій прокуратурі, фактично нічого зроблено не було. Ці матеріали були зареєстровані в канцелярії, розписані на керівника детективів Калужинського, він доповідав особисто директору НАБУ Ситнику, однак замість того, щоб їх, відповідно до закону про НАБУ, скерувати до управління внутрішнього контролю, щоб там надали їм оцінку, він повернув їх детективам", - підкреслила перша замголови ДБР.

За її словами, цим детективом був Литвиненко, який фігурував у тому самому листуванні, яке показане в розслідуванні "Наших грошей".

"Тобто фактично матеріали листування отримала людина, яка була її учасником. Ці матеріали знаходились в сейфі детектива, і до цього часу жодного рішення по ним ухвалено не було. Що зроблено НАБУ? Проведена службова перевірка. Які її результати? Одне зауваження, дві догани. Для нас, як для слідчих, це непереконливо. І ми будемо давати оцінку не тільки детективам НАБУ, а й керівництву НАБУ в цій частині", - резюмувала Варченко.