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Вантовый мост в Запорожской области могут открыть в январе: уже монтируют деформационные швы

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Запорожье, Четверг 06 января 2022 10:02
Вантовый мост в Запорожской области могут открыть в январе: уже монтируют деформационные швы
Автор: Наталия Гурковская

На вантовом мосту через Днепр в Запорожье, считающемся флагманским объектом всей программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", приступили к монтажу деформационных швов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

На мосту в Запорожье используются уникальные для Украины деформационные швы немецкого производства. Швы предназначены для свободного перемещения пролетных строений в местах соприкосновения плит проезжей части.

Немецкие швы отличаются от используемых сегодня в Украине тем, что способны воспринимать продольные, поперечные и вертикальные перемещения, связанные как с транспортной нагрузкой, так и с перепадами температуры.

На вантовом мосту монтируются два деформационных шва, каждый по 16,75 тонн. Один из них будет установлен со стороны левого берега в месте соединения сооружений №10 и №11. Второй - со стороны острова Хортица на месте соединения пролетного строения моста и сооружения №9.

В "Укравтодоре" отмечают, что установка деформационных швов является предпоследним этапом перед открытием движения по мосту.

Напомним, всего с начала действия программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было восстановлено и построено около 600 мостов и искусственных сооружений. В ближайшие два года планируется отремонтировать и построить еще 810 мостов, среди которых Кременчугский через Днепр и Ямпольский через Днестр.

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