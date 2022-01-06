Вантовий міст у Запоріжжі можуть відкрити у січні: уже монтують деформаційні шви
На вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі, який вважається флагманським об'єктом усієї програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", розпочали монтаж деформаційних швів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
На мосту в Запоріжжі використовуються унікальні для України деформаційні шви німецького виробництва. Шви призначені для вільного переміщення прогонових будов у місцях зіткнення плит проїжджої частини.
Німецькі шви відрізняються від тих, що зараз використовуються в Україні, тим, що здатні сприймати поздовжні, поперечні та вертикальні переміщення, пов'язані як із транспортним навантаженням, так і з перепадами температури.
На вантовому мосту монтуються два деформаційні шви, кожен по 16,75 тонн. Один з них буде встановлений з боку лівого берега у місці з'єднання споруд №10 та №11. Другий - з боку острова Хортиця на місці з'єднання прогонової будови мосту та споруди №9.
В "Укравтодорі" зазначають, що встановлення деформаційних швів є передостаннім етапом перед відкриттям руху мостом.
Нагадаємо, всього з початку дії програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відновлено та збудовано близько 600 мостів та штучних споруд. У найближчі два роки планується відремонтувати та збудувати ще 810 мостів, серед яких Кременчуцький через Дніпро та Ямпільський через Дністер.