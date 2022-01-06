Вантовий міст у Запоріжжі можуть відкрити у січні: уже монтують деформаційні шви

На вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі, який вважається флагманським об'єктом усієї програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", розпочали монтаж деформаційних швів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

На мосту в Запоріжжі використовуються унікальні для України деформаційні шви німецького виробництва. Шви призначені для вільного переміщення прогонових будов у місцях зіткнення плит проїжджої частини.

Німецькі шви відрізняються від тих, що зараз використовуються в Україні, тим, що здатні сприймати поздовжні, поперечні та вертикальні переміщення, пов'язані як із транспортним навантаженням, так і з перепадами температури.

На вантовому мосту монтуються два деформаційні шви, кожен по 16,75 тонн. Один з них буде встановлений з боку лівого берега у місці з'єднання споруд №10 та №11. Другий - з боку острова Хортиця на місці з'єднання прогонової будови мосту та споруди №9.

В "Укравтодорі" зазначають, що встановлення деформаційних швів є передостаннім етапом перед відкриттям руху мостом.