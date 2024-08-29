Вантажівка "Україна": яким був перший український автомобіль

Поставивши собі одного разу завдання з’ясувати, який автомобіль можна вважати першим виготовленим на території України, автожурналісти РБК-Україна були здивовані результатом пошуків. Хоч насправді все цілком логічно.

За своє народження той перший автомобіль має дякувати підприємницькому хисту кількох харків’ян і економічній ситуації, в якій вони тоді працювали. І, на жаль, саме подальша зміна ситуації вплинула на згортання цього перспективного проекту.

Найбільша вантажівка країни

Аж 95 років тому українською столицею був Харків, сама Україна була у складі СРСР, а в ньому тоді діяла так звана нова економічна політика (НЕП). Тобто на нетривалий період громадянам було дозволено займатися бізнесом, створювати підприємства і навіть – автомобільне виробництво! І наприкінці 1920-х років у Харкові організували Автоскладальний завод. Він хоч і був складальним, проте у 1929-му взявся за налагодження виробництва вантажівки важкого класу. Дрібний і великий бізнес розвивався і потребував в першу чергу важкого комерційного транспорту.

Харків’яни обрали собі найвищий (звісно, з досяжних) на ту пору клас вантажопідйомності – 4 тони. При тому що масові ГАЗ-АА, створені кількома роками пізніше, брали на борт 1,5 тони, АМО та ЗІСи – до 3 т, а Я-3 та Я-4 – 3,0 – 3,5 т.

Як було влаштовано вантажівку "Україна"

Згідно з практикою тих років, за основу взяли готовий проект – 4-тонну вантажівку Lancia Pentaiota. Вантажна італійська техніка тоді відрізнялася простотою, доступністю і технологічністю. Ознайомитись з передовими зразками автотранспорту о тій порі було не важко, адже у Харкові працювали представники і "автосалони" кількох закордонних автомобільних марок.

Всі деталі і вузли харків'яни зробили самі – або на самому Харківському автоскладальному, або на сусідніх заводах. Сьогодні в це важко повірити, але опанували навіть лиття чавунного блоку циліндрів та алюмінієвих корпусів навісного обладнання. Трансмісійні вали та шестерні, як це має бути, піддавали термічній обробці для підвищення міцності та твердості поверхні.

Екстер’єр вантажівки був оригінальним, і він цілком відповідав тенденціям кінця 1920-х – початку 1930-х років. На радіаторі розмістили назву нової машини – "Україна" (так, саме українською).

Яка доля вантажівки

Дослідний екземпляр "України" склали на початку 1931-го року, другий – вже у листопаді. Технічні характеристики відповідали її європейському прототипу: рядний 6-циліндровий двигун (бензин, 70 л.с. при 2200 об/хв.), неабияка на ті часи швидкість 50-55 км/год, довжина без вантажної платформи 7,0 м. Рідкісна для тих років особливість – харківська машина перевозила вантажу більше, аніж важила сама (4000 кг проти 3750 кг).

Серійне виробництво вантажівки "Україна" не було налагоджено, хоча вона гарантовано мала б попит. Про її споживацькі якості свідчить інформація, здобута харківськими істориками: два випущені екземпляри служили господарству першої столиці протягом багатьох років.

Коротко

Автомобіль, який виявився першим виробленим на території України, судячи з усього вийшов гідний. Але на долю проекту вплинули не якості машини, а черговий поворот економічної політики: НЕП саме згорнули і величезній країні стала потрібна тільки масова техніка. Для виробництва якої почали будувати гігантські підприємства. Відтоді всі заводи з випуску вантажівок в тій країні мали статус найбільших як не у світі, так у Європі – і Кременчуцького заводу КрАЗ, до речі, це теж стосувалося. Але про його рекорди – іншим разом.