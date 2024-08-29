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Грузовик "Украина": каким был первый украинский автомобиль

Четверг 29 августа 2024 19:50
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Грузовик "Украина": каким был первый украинский автомобиль Фото: каким был первый украинский автомобиль (архивное фото)
Автор: Константин Широкун

Задавшись однажды задачей выяснить, какой автомобиль можно считать первым изготовленным на территории Украины, автожурналисты РБК-Украина были удивлены результатом поисков. Хотя на самом деле все вполне логично.

О том, почему первым автомобилем Украины оказался грузовик, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы издания "Коммерческие автомобили" и музея "Фаэтон".

За свое рождение тот первый автомобиль должен благодарить предпринимательскую способность нескольких харьковчан и экономическую ситуацию, в которой они тогда работали. И, к сожалению, именно дальнейшее изменение ситуации повлияло на сворачивание этого перспективного проекта.

Крупнейший грузовик страны

95 лет назад украинской столицей был Харьков, сама Украина была в составе СССР, а в нем тогда действовала так называемая новая экономическая политика (НЭП). То есть на непродолжительный период гражданам было разрешено заниматься бизнесом, создавать предприятия и даже автомобильное производство! И в конце 1920-х годов в Харькове организовали Автосборочный завод. Он хоть и был сборочным, однако в 1929-м принялся за налаживание производства грузовика тяжелого класса. Мелкий и крупный бизнес развивался и нуждался в первую очередь в тяжелом коммерческом транспорте.

Харьковчане выбрали себе самый высокий (конечно, из достижимых) в ту пору класс грузоподъемности – 4 тонны. При том, что массовые ГАЗ-АА, созданные несколькими годами позже, брали на борт 1,5 тонн, АМО и ЗИСы – до 3 т, а Я-3 и Я-4 – 3,0 – 3,5 т.

Грузовик &quot;Украина&quot;: каким был первый украинский автомобиль

Как был устроен грузовик "Украина"

Согласно практике тех лет, за основу взяли готовый проект – 4-тонный грузовик Lancia Pentaiota. Грузовая итальянская техника тогда отличалась простотой, доступностью и технологичностью. Ознакомиться с передовыми образцами автотранспорта в ту пору было не трудно, ведь в Харькове работали представители и "автосалоны" нескольких зарубежных автомобильных марок.

Все детали и узлы харьковчане сделали сами – либо на самом Харьковском автосборочном, либо на соседних заводах. Сегодня в это трудно поверить, но овладели даже литье чугунного блока цилиндров и алюминиевых корпусов навесного оборудования. Трансмиссионные валы и шестерни, как это должно быть, подвергали термической обработке для повышения прочности и жесткости поверхности.

Экстерьер грузовика был оригинальным, и полностью соответствовал тенденциям конца 1920-х – начала 1930-х годов. На радиаторе разместили название новой машины – " Украина " (да, именно на украинском).

Какая судьба грузовика

Опытный экземпляр " Украины " был составлен в начале 1931 года, второй – уже в ноябре. Технические характеристики соответствовали ее европейскому прототипу: рядный 6-цилиндровый двигатель (бензин, 70 л.с. при 2200 об/мин.), незаурядная по тем временам скорость 50-55 км/ч, длина без грузовой платформы 7,0 м. Редкая для тех лет особенность – харьковская машина перевозила груза больше, чем весила сама (4000 кг против 3750 кг).

Серийное производство грузовика " Украина " не было налажено, хотя он гарантированно пользовался спросом. О ее потребительских качествах свидетельствует информация, полученная харьковскими историками: два выпущенных экземпляра служили хозяйству первой столицы на протяжении многих лет.

Грузовик &quot;Украина&quot;: каким был первый украинский автомобиль

Кратко

Автомобиль, который оказался первым произведенным на территории Украины, судя по всему, получился достойный. Но на судьбу проекта повлияли не качества машины, а очередной поворот экономической политики: НЭП как раз свернули и огромной стране стала нужна только массовая техника. Для производства которой начали возводить гигантские предприятия. С тех пор все заводы по выпуску грузовиков в той стране имели статус самых крупных как не в мире, так в Европе – и Кременчугского завода КрАЗ, кстати, это тоже касалось. Но о его рекордах – в другой раз.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало каким был первый автомобиль в мире.

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