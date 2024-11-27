"Ванкувер" здолав "Бостон", "Юта" дотиснула "Монреаль": відео всіх шайб вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НХЛ, регулярна першість

"Бостон" – "Ванкувер" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: Дебрюск, 25:53, Гарланд, 59:47

"Монреаль" – "Юта" – 2:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:1, 0:1)

Шайби: Страбл, 28:05, Ньюгук, 40:46 – Гантер, 26:23, Макбейн, 44:17, Сєргачов, 64:33

Перший період у Массачусетсі виявився безгольовим. "Кенакс" зуміли відкрити рахунок на старті другої 20-хвилинки. Це Дебрюск розібрався на "п'ятаку" в затяжній атаці "Ванкувера" в більшості.

При мінімальній перевазі гостей "Брюїнз" наважилися зняти воротаря на останніх хвилинах. Утім, розібратися з "Кенакс" ушістьох бостонці не зуміли. Більше того, Гарланд після перехоплення розписався у порожніх воротах господарів.

Обидві команди забивали в Онтаріо. Щоправда, теж розпочали з другого періоду. На шайбу Гантера з лівого кола вкидання "Канадієнс" відповіли голом Страбла. Він застав голкіпера зненацька кидком зі середньої дистанції через "трафік".

На старті третьої 20-хвилинки "Монреаль" вийшов уперед – Ньюгук проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака" після передачі Дворака з-за воріт. Однак, Макбейн доволі швидко відновив паритет. А в овертаймі Сєргачов перед воротами замкнув простріл Шмальца та приніс перемогу "Юті".