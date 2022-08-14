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Вандорн стал чемпионом Формулы E после второго этапа в Корее

Фото: Стоффель Вандорн оформил чемпионский титул в Сеуле (twitter.com/MercedesEQFE)
Автор: Антон Федорцив

Судьба личного и командного титулов Формулы E сезона 2021/22 решилась в воскресном eПри по улицам Сеула. Чемпионство досталось пилоту "Мерседеса" Стоффелю Вандорну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Перед финальной гонкой 30-летний бельгиец являлся лидером личного зачета. Для завоевания титула ему было достаточно финишировать в топ-5.

Вандорн стартовал четвертым и сумел во время гонки выйти на вторую позицию. Его главный конкурент – Митч Эванс ("Ягуар") стартовал 13-м и прорвался к седьмой строчке на финише. Победителем eПри стал Эдоардо Мортара из "Вентури".

В течение сезона Вандорн одержал только одну победу – в Монако. Еще 7 раз бельгийский пилот финишировал на подиуме и набрал 213 очков. В свою очередь Эванс и Мортара одержали по 4 победы, но набрали лишь 180 и 169 пунктов соответственно.

Для Вандорна чемпионский титул стал первым со времен победы в Серии GP2 в 2015 году. В 2016-2018 гг. он провел 42 гонки за рулем "Макларена" в Формуле-1. Лучший результат – 7-е места на Гран-при Сингапура и Гран-при Малайзии в 2017-м.

Тем временем в командном зачете второй раз подряд торжествовал "Мерседес". Пилоты немецкой команды – Вандорн и прошлогодний чемпион де Врис – суммарно набрали 319 очков и опередили "Вентури" (295 пунктов).

К слову, пилот "Ред Булла" Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м.

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