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Вандалы разбили окна в поездах киевского метро, в вагонах были люди

Киев, Среда 13 января 2021 05:03
Вандалы разбили окна в поездах киевского метро, в вагонах были люди
Фото: разбитое окно в метро (Киев оперативный)
Автор: Даша Харченко

В киевском метро вандалы разбили окна в четырех поездах. Пассажиры не пострадали

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 12 января между станциями "Дарница" и "Черниговская".

На фото видно, что окна разбили, они были покрыты мелкими трещинами.

Никто из пассажиров не пострадал. На месте работали правоохранители.

Ранее заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон рассказала, что услугами метро в Киеве в 2020 году воспользовалось почти вдвое меньше людей, чем в 2019-ом. Возглавляет топ "Академгородок" (красная линия) с 12,5 млн пассажиров (21,3 млн в 2019-м). Меньше всего пассажиров было традиционно на "Днепре" - 555 тысяч.

Напомним, в Киеве мужчина повалил ханукальний светильник на Контрактовой площади и снял свою выходку на видео. Акт вандализма житель столицы Андрей Рачок сопровождал антисемитским высказыванием.

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