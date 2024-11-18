"Ванат має 24 години". Ребров розкрив стан зірки "Динамо" перед грою з Албанією в Лізі націй
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів, чи зіграє нападник київського "Динамо" Владислав Ванат проти албанців у заключному турі Ліги націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал Української асоціації футболу.
Один з найкращих бомбардирів УПЛ пропустив перший листопадовий матч збірної України з Грузією через мікропошкодження. Його поява в грі з Албанією наразі теж під питанням.
"Ванат відновлюється. Побачимо. Ще є 24 години. Влад приїхав у збірну з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу займе його відновлення після пошкодження. Він хоче грати за нашу країну. Ще є час, і я сподіваюся, що він буде готовий", – заявив головний тренер української збірної у Тирані під час передматчевої прес-конференції.
Поєдинок заключного туру Ліги націй у групі В1 відбудеться 19 листопада на стадіоні "Ейр Албанія" у столиці країни – Тірані. Початок – о 21:45 за київським часом. Щоб уникнути вильоту в дивізіон С, "синьо-жовтим" необхідно обов'язково перемагати.
Кадрові втрати команди Реброва
Перед заключними поєдинками Ліги націй 2024/25 з командами Грузії та Албанії збірна України зазнала кількох кадрових втрат.
Спочатку стало відомо, що не зможе зіграти вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Його замінили на футболіста "Динамо" Віталія Буяльського. Але в останньому турі УПЛ він теж зазнав травми. Крім того, до збірної не зміг прибути воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, якого утримують в іспанській столиці сімейні обставини. Черговою втратою перед протистоянням з грузинами став Ванат.
Під питанням була участь у поєдинках і форварда італійської "Роми" Артема Довбика. Проте він, на відміну від Ваната, зміг вийти на поле в першому поєдинку та зіграв 80 хвилин. Наразі стан Довбика розцінюється, як задовільний і питань щодо його участі в матчі 19 листопада не виникає.
До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для порятунку в групі Ліги націй.
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