"Вам лист від податкової". Хакери масово атакують українських бухгалтерів
Ворожі хакери знову атакують українські підприємства. Цього разу атаки спрямовані на бухгалтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.
Зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.
Згадані листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього.
"Нагадаємо, що описана активність є фінансово мотивованою та здійснюється угрупуванням UAC-0050. В особливій зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування", - повідомили в службі.
В деяких випадках, від моменту первинного ураження до моменту викрадення коштів підприємства, може проходити менше ніж година.
В CERT-UA зауважили, що зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози можливе шляхом налаштування штатних механізмів захисту операційної системи, а також, повноцінного використання функціоналу інформаційних систем банківських установ в частині автентифікації дій бухгалтера за допомогою одноразових кодів.
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