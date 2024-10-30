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"Вам письмо с налоговой". Хакеры массово атакуют украинских бухгалтеров

Украина, Среда 30 октября 2024 19:12
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"Вам письмо с налоговой". Хакеры массово атакуют украинских бухгалтеров Фото: украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вражеские хакеры снова атакуют украинские предприятия. На этот раз атаки направлены на бухгалтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала новую волну фишинговых атак, направленных на бухгалтеров украинских предприятий.

Злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие уведомления от Государственной налоговой службы Украины.

Упомянутые письма содержат PDF-документы со ссылкой на файловый сервис, на котором размещен архив. Открытие содержимого приведет к установке на компьютере вредоносной программы, которая предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к нему.

"Напомним, что описанная активность финансово мотивирована и осуществляется группировкой UAC-0050. В особой зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания", - сообщили в службе.

В некоторых случаях, от момента первичного поражения до момента похищения средств предприятия, может проходить менее часа.

В CERT-UA отметили, что уменьшение вероятности реализации киберугрозы возможно путем настройки штатных механизмов защиты операционной системы, а также полноценного использования функционала информационных систем банковских учреждений в части аутентификации действий бухгалтера с помощью одноразовых кодов.

Напомним, что на днях телекоммуникационная компания "Киевстар" заявила, что ее пользователи получили SMS-рассылку с призывами к государственной измене.

А незадолго до этого стало известно, что российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта создают десятки разных фейковых телевизионных сюжетов о якобы отключении света в Украине. Но потом распространяют их в соцсетях якобы от украинских телеканалов.

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