Валютный рынок продолжает жить в условиях нестабильности и неясности

Мировая общественность и экономика впервые встретилась со столь глобальными, непредсказуемыми и долгоиграющими проблемами. Даже в периоды Великой депрессии в США и Второй мировой войны негативное воздействие было менее масштабным и более растянутым во времени.

Несмотря на новости о том, что в некоторых странах появилась надежда на стабилизацию ситуации с пандемией в обозримом будущем, итоги негативного влияния вируса на экономику и промышленность еще предстоит подвести.

Валютный рынок также продолжает жить в «подвешенном» состоянии, условиях волатильности и зависимости от внешних факторов. Информацию о валютной паре рубль-доллар и о новости, касающиеся этого направления, вы можете прочитать на сайте Инстафорекс.

В США обсуждают новые меры

Небывалая инициативность ФРС, как и комплексные меры Центробанков, ставили перед собой одну задачу – не допустить глобального кризиса на рынках и стимулировать экономику в сложившихся условиях, которые можно назвать критичными для большинства сфер.

Так, в США ранее одобрили проект поддержки местной экономики в размере 4 триллионов долларов. По мнению некоторых экспертов, такая политика на дистанции отразится на стране и всем мире негативно. Тем не менее, Конгресс вновь обсуждает варианты дополнительного выделения средств – в этот раз в размере 1,5 триллионов и еще 250 миллиардов долларов дополнительно для поддержки малого бизнеса.

Смягчение политики и наводнение рынков деньгами для поддержания экономики – распространенная практика финансовых регуляторов в последнее время. Но насколько такая политика действенна, особенно в долгосрочной перспективе – вопрос открытый.

Позитив и негатив об эпидемии

США, которые вышли на первое место по числу зараженных, переживают непростые времена. Эпицентром распространения вируса стал Нью-Йорк. Однако последние отчеты дают надежду на то, что город вплотную приблизился к пику или уже преодолел его. Это значит, что ежедневное число новых зараженных приблизилось к максимальной отметке, и в обозримом будущем ситуация стабилизируется.

Из нескольких стран ЕС также поступают умеренно позитивные отчеты, свидетельствующие о выходе на «плато» статистики зараженных, после которого можно ожидать снижения новых заражений. Как быстро число пациентов пойдет на спад, сказать сложно. Также сложно сказать, как долго мир будет восстанавливаться от потрясения.

Тем не менее, ситуацию едва ли можно считать разрешенной. Многие страны до сих пор живут в условиях жесткого карантина или даже режиме ЧС, который был, к примеру, введен в нескольких префектурах Японии.