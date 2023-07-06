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Валютні резерви України досягли рекордної позначки, - Нацбанк

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Україна, Четвер 06 липня 2023 20:31
Валютні резерви України досягли рекордної позначки, - Нацбанк Фото: валютні резерви України досягли рекордного рівня (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Завдяки фінансовій підтримці західних партнерів валютні резерви України досягли рекордної позначки у майже 39 мільярдів доларів.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Пишного, це найвищий рівень резервів за всю історію незалежної України.

"Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні - це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів - надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування - історичні", - написав він.

Тільки в червні, за його даними, на рахунки уряду надійшло:

  • 1,6 млрд доларів від ЄС,
  • 1,2 млрд доларів від США,
  • 69,1 млн доларів - від Світового банку,
  • 15,0 млн доларів - від Уряду Фінляндії.

Пишний також нагадав, що в червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш за програмою - 886,0 млн доларів.

"Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті", - підсумував глава НБУ.

Прогнози курсу

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики. Середній курс продажу готівкового долара в Україні впав за травень на 0,5% до 37,59 гривні до мінімуму з червня минулого року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.

Фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

Станом на 28 червня середній курс по Україні становить 36,90 (купівля) та 37,40 грн/долар (продаж).

З початку війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

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