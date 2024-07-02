Валютні послаблення від НБУ не вирішують проблеми великого бізнесу, – "Метінвест"

Валютні обмеження НБУ, які були введені на початку війни, хоч і були частково зняті, але досі не вирішують проблеми великого бізнесу. Зокрема – компанії досі не мають можливості розраховуватися з іноземними кредиторами у повному обсязі та розвиватися.

Це, у свою чергу, може призвести до хвилі дефолтів у корпоративному секторі, та до здорожчання позик для держави.

"Найбільший пакет пом’якшень був запроваджений у травні 2024 року: бізнесу дозволили виводити валюту за кордон для сплати позик та дивідендів. Але це рішення виявилось дуже обмеженим і не дає можливості бізнесу розвиватись, через запровадження лімітів на перекази у розмірі кількох мільйонів доларів на рік. Для прикладу - кредитний портфель "Метінвесту" на кінець минулого року був близько 2 млрд доларів, і 95% запозичень зроблені на Заході", - зауважив Водовіз.

Він пояснив, що щороку компанія має зобов’язання виплачувати 250-300 млн доларів за своїми запозиченнями. Тож послаблення валютних обмежень від НБУ із лімітом 4 млн доларів на рік не дає абсолютно нічого для великих гравців.

"Схожа ситуація - у більшості великих компаній в економіці України. У Ferrexpo, АрселорМіттал Кривий Ріг, "Інтерпайп" і "Кернел" кредитний портфель перевищує мільярд доларів, і ніхто з них не може кредитуватися за кордоном. Ми змушені залучати торгове фінансування через свої представництва за кордоном. Тобто, ми довгі гроші заміняємо короткими, і це нонсенс", - наголосив Водовіз.

Він зауважив: у НБУ є інструменти для контролю за рухом коштів, тож регулятор зможе штрафувати компанії, які вивели гроші за кордон не на погашення боргових зобов’язань. Але збільшення лімітів наразі вкрай важливе.

«"Так продовжуватися не може, тому що почнеться хвиля дефолтів – а це вплине на рейтинги країни в цілому. Недарма росіяни не допускають дефолтів своїх корпоративних позичальників – там розуміють, що це впливає на вартість запозичень для всієї країни", - акцентував Водовіз.

Нагадаємо, раніше в Європейській бізнес асоціації заявили, що послаблення валютних обмежень – це позитивний крок для залучення майбутніх інвестицій в Україну. Але для великого бізнесу надважливим лишається питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям в рамках подальшої валютної лібералізації.