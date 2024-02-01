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Валютні обмеження призводять до викривлення конкурентних можливостей України, - експерт

Фото: валютні обмеження призводять до викривлення конкурентних можливостей України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через існуючі валютні обмеження конкурентні можливості України скорочуються, тому для підтримання економіки важливо прибрати їх, запропонувавши натомість бізнесу стимули від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника та директора економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна.

"Обмеження - це викривлення конкурентних можливостей для України. Це великі проблеми, які Нацбанк створює для економіки. Ми не можемо залучати інвестиції. Тому має бути єдина, узгоджена політика економічних регуляторів - Нацбанку, Мінекономіки, Мінфіну і Офісу президента, за керуванням Офісу президента в воєнний час, можливо, - для того, щоб ми прибрали обмеження і, навпаки, давали гарантії, стимули для зростання економіки і бізнесу", - пояснив Амелін. 

Він нагадав, що економіка є основою обороноздатності країни, тому регулятори мають робити все, щоб економіка отримувала ресурси. 

"Навіть сьогодні Нацбанк зберігає облікову ставку 15%. Це високо для бізнесу. Ми втрачаємо ринки, не можемо конкурувати з поляками, які забирають контракти. Тому має бути в Офісі президента створений економічний штаб, як є Генштаб для армії, який допомагатиме економіці виживати і зростати, давати ресурси для обороноздатності. Ми бачимо, як падає допомога Заходу, тому можемо спиратися тільки на бізнес, тільки на економіку", - резюмував Амелін. 

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що економічна ситуація в Україні змінюється на краще, і вже немає необхідності у застосуванні жорстких валютних обмежень. 

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