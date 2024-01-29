Валютні обмеження негативно впливають на інвестиційний клімат, - експерт

"Ситуація кардинально змінилася. Ми бачимо, що НБУ оперативно реагує, і вводить окремі послаблення щодо обмежень валютних операцій. Ми, як Український національний комітет Міжнародної торгової палати, це вітаємо. Але говорити, що всі проблеми цілком зняті, ми не можемо - адже залишаються відкритими питання обслуговування кредитів, взятих резидентами країни ще до війни, транскордонні операції для виплат зобов'язань за єврооблігаціями, виплати дивідендів", - пояснив Щелкунов.

Він також зауважив, що зараз дуже важко залучати в українську економіку інвестиційні кошти - адже необхідно пам’ятати, що ключовим аргументом для інвестора є отримання прибутку. Якщо ж з отриманням прибутку проблеми, то це негативно впливає на показники інвестиційного клімату.

"Економіка України зараз в тому стані, що вкрай потребує коштів. Зрозуміло, що бюджетні витрати спрямовані перш за все на потреби фронту. Тому давайте максимально створимо найліпші умови для інвестицій. Ці кошти підтримають економіку. Ми вважаємо, що НБУ вибрав правильний курс на послаблення валютних обмежень для бізнесу. Але слід не зупинятися, і зняти всі інші перепони - звісно, на основі чіткого аналізу та перспективних прорахунків", - резюмував Щелкунов.