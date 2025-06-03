Валютні обмеження гальмують імпорт газу в Україну, - експерт

На його думку, трейдерська спільнота в Україні стикається з адміністративними обмеженнями, які ускладнюють імпорт природного газу.

"У трейдерському ком’юніті говорять про адміністративні перешкоди для імпорту газу, які існують всередині України. Окремі учасники вказують на певні обмеження валютного регулювання, які ускладнюють розрахунки за імпортними контрактами та розмитнення товару", - розповів Лисенко.

Він також наголосив на відсутності культури довгострокових контрактів між трейдерами та комерційними споживачами, що робить ринок нестабільним і підвищує ризики дефіциту газу в пікові періоди.

"Ми взагалі працюємо у споті. Тобто кожен день - різна ціна. Кожен місяць споживач змінює постачальника, перестрибуючи з одного на іншого. А ми воліли б працювати в більш організованому ринку, за прикладом Євросоюзу, де значну роль відіграють довгострокові угоди", - пояснив він.

Раніше генеральна менеджерка з безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко заявила, що ситуацію на газовому ринку покращить залучення приватного сектору через розвиток біржової торгівлі та прозорих умов, укладання довгострокових контрактів, а також використання механізмів спільних закупівель.