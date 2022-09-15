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Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 60%

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Четверг 15 сентября 2022 13:06
Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 60% Фото: валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 60% (freepik com)
Автор: Сергей Новиков

Поступления от экспорта черных металлов упали на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $3,72 млрд с $8,92 млрд. В августе поступления от экспорта черных металлов составляли $234,66 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Кроме того, в указанный период Украина сократила экспорт металлоизделий на 8,9% - до $703,13 млн.

Основными причинами падения экспорта, по словам участников рынка и данным отраслевых ассоциаций, блокирования морских портов и значительное подорожание железнодорожных перевозок: только 3 21 года они выросли в цене на 140%.

Напомним, ранее глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что ГМК Украины находится в тяжелейшем кризисе со времен независимости, и очень нуждается в государственной поддержке.

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