Валюта Афганистана обвалилась на фоне заморозки резервов и бегства главы центробанка

Согласно данным, собранным Bloomberg, курс афгани упал на 4,6% во вторник, 17 августа, до 86,0625 за доллар, снижаясь второй день подряд. Центральному банку сообщили, что поставок долларов из США больше не будет, что ограничило его способность поставлять валюту и вызвало еще большую панику, написал исполняющий обязанности главы центробанка Аджмал Ахмади в Twitter.

Ахмади сел в военный самолет в аэропорту Кабула, откуда тысячи людей пытались улететь, поскольку быстрое наступление талибов привело к краху правительства. Ахмади написал, что плана эвакуации не было и отъезд президента Ашрафа Гани без создания переходного правительства усугубил хаос.

В воскресенье Ахмади покинул центральный банк и отправился в аэропорт, где встретился с другими руководителями правительства. Он написал, что в его рейс было загружено более 300 пассажиров, хотя у него не было ни топлива, ни пилота.

Кроме того, издание Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах в США, заблокировав доступ талибов к миллиардам долларов, хранящимся в учреждениях США.

Комментируя эту информацию Ахмади сообщил, что доступные талибам средства составляют примерно 0,1-0,2% общих международных резервов Афганистана. По его словам, маловероятно, что какие-либо доноры поддержат правительство Талибана.

Прекращение доступа к находящимся в США резервам представляет собой одно из первых решений, которые, как ожидается, будут приняты администрацией Байдена в отношении экономической судьбы этой страны после захвата власти талибами. Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от американской помощи, которая сейчас находится под угрозой. По мнению экспертов, администрация Байдена также, вероятно, столкнется с трудным выбором относительно того, как управлять существующими санкциями в отношении Талибана, которые могут затруднить доставку международной гуманитарной помощи населению, находящемуся на грани разорения.

Кроме того, США работают над тем, чтобы закрыть для талибов доступ к резервам Международного валютного фонда на сумму почти в 500 млн долларов.