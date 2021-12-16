Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson могут ограничить. В США назвали причину

В Соединенных Штатах Америки предполагают ограничение использования вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Причиной тому являются случаи образования тромбов у привитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) сегодня соберется для рассмотрения этой ситуации.

"Будут рассмотрены новые данные о случаях образования тромбов у привитых вакциной Johnson&Johnson, преимущественно у женщин молодого и среднего возраста", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что летальные исходы являются очень редкими, однако как сообщил СМИ знакомый с ситуацией федеральный чиновник, из-за образования тромбов погибли 9 человек.

Предполагается, что консультативная группа может рекомендовать продолжить использование препарата или посоветовать вместо этого препарата использовать вакцину Pfizer.

Указано, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) определило, что случаи тромбообразования фиксировались у совершеннолетних мужчин и женщин всех возрастов, но больше всего (1 на 100 000) было среди женщин в возрасте от 30 до 49 лет, причем смертельными были около 15% из них.

Отмечено, что в апреле текущего года в США уже прекращали применение Johnson&Johnson из-за образования тромбов после прививки у 6 женщин, к концу месяца их обнаружили еще у девяти женщин, большинство пациенток были моложе 50 лет. Три женщины умерли, всего в стране препаратом Johnson&Johnson к тому времени привились около 8 млн человек