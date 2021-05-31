Вакцинация на МВЦ, празднование Дня Киева, победа "Челси" в Лиге чемпионов: новости за выходные

В Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре, столица отметила День Киева, "Челси" стал победителем Лиги чемпионов. Подробнее о том, что произошло на выходных, 29-30 мая, - в материале РБК-Украина.

Украина в июне получит более 1 млн доз вакцин от COVID. Ляшко рассказал каких

Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca. Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, до конца июня в Украине будет минимум 3,7 млн доз вакцин от COVID-19 - вместе с теми, которые уже прибыли. Из этого количества - 1,5 млн доз вакцины компании Sinovac (Coronovac).

Также Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Протасевича доставили в СИЗО КГБ в Минске

Одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка София Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair.

Об этом сообщил отец оппозиционера Дмитрий Протасевич. Отец журналиста сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман якобы сообщил своему адвокату на первой встрече, состоявшейся в четверг. Также отец Романа уверен, что белорусские силовики пытали сына после задержания.

Тем временем 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Лабораторное происхождение коронавируса допустили в разведке Британии, - Sunday Times

В разведке Британии заявили, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Однако, это нужно проверять. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах Британии.

Отмечается, что в разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.

В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим: ранен ребенок

В российском Екатеринбурге пьяный мужчина, бывший полицейский, открыл стрельбу по силовикам и прохожим. По словам очевидцев, пострадали двое человек, один из них сотрудник Росгвардии, второй - ребёнок: девочке пуля попала в живот.

Позже спецназ штурмом взял квартиру и задержал мужчину. В ходе операции применялись светошумовые гранаты.

Гигантскую очередь на вакцинацию от COVID-19 в Киеве показали с высоты птичьего полета

29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15. Желающих получить прививку от COVID-19 настолько много, что гигантская очередь выстроилась на улице.

Уже утром, 29 мая в МВЦ собралось несколько сотен человек, а в воскресенье люди по несколько часов стояли на улице, стараясь соблюдать социальную дистанцию.

День Киева: как празднуют сегодня и 30 лет назад (фото)

30 мая в столице отметили День Киева. К празднику организовали традиционный Пробег под каштанами, из-за которого перекрыли ряд улиц. На Речном вокзале стартовала парусная регата, а на территории заповедника София Киевская прошли всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы.

Фото с праздника в этом году, и как чествовали столицу 30 лет назад - смотрите и читайте в нашем материале.

Мощный ливень затопил Житомир: люди катаются по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле

30 мая в Житомире прошел мощный ливень, после которого улицы превратились в настоящие реки. Некоторые местные жители не стали огорчаться и нашли необычный способ передвижения по городу. Воды было по колено, и кто-то плавал на надувном матрасе, а кто-то и вовсе прокатился улицами на водном мотоцикле.

Непроходимыми стали улица Витрука, Вильский путь, проспект Независимости, перекресток улиц Грушевского и Покровской, улица Победы. Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.

"Челси" - победитель Лиги чемпионов, минимально обыграв "Ман Сити"

"Челси" обыграло "Манчестер Сити" и стало победителем Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Единственный гол под конец первой половины забил Кай Хаверц - 1:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Затяжные дожди и весенние градусы: синоптики ошарашили прогнозом на июнь

Погода в июне в Украине будет весьма умеренная и периодически ненастная. Синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры с волнами похолодания и очень много дождей.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в июне 2021, читайте в материале Styler.