Не только вакцинация. В кино и театр в "желтой" зоне будут пускать с ПЦР-тестом

Стало известно, что учреждения культуры будут работать не только для вакцинированных. В кино и театр в "желтой" зоне будут пускать и при предъявления теста на COVID.

"Также временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действителен 72 часа", - говорится в сообщении.

Кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры будут работать и в период карантина, но с соблюдением карантинных требований и ограничений.

В частности, в "желтой" зоне следует обязательно соблюдать масочный режим и физическую дистанцию в 1,5 м.

Наряду с этим запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 м площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов других заведений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "2 заполнены ряды - 1 пустой") или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке).

Ограничения по времени работы заведений культуры отсутствуют.

Для полноценной работы учреждений культуры также должно быть минимум 80 % вакцинированных хотя бы одной дозой работников (или с действительным отрицательным результатом тестов).