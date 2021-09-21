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Не тільки вакцинація. У кіно і театр в "жовтій" зоні пускатимуть з ПЛР-тестом

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 22:58
Не тільки вакцинація. У кіно і театр в "жовтій" зоні пускатимуть з ПЛР-тестом Фото: у кіно і театр в "жовтій" зоні пускатимуть з ПЛР-тестом (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Стало відомо, що Заклади культури працюватимуть не тільки для вакцинованих. У кіно і театр в "жовтій" зоні будуть пускати і при пред'явлення тесту на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів культури або будь-яких заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години", - йдеться в повідомленні.

Кінотеатри, клуби, театри та інші заклади сфери культури працюватимуть і в період карантину, але з дотриманням карантинних вимог і обмежень.

Зокрема, в "жовтій" зоні слід обов'язково дотримуватися масочний режим, а також фізичну дистанції в 1,5 м.

Разом з цим забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв.м. площі будівлі або території, з наповненістю кінозалів або залів інших закладів культури більше 2/3 місць (при схемі розміщення "2 заповнені ряди - 1 порожній") або більше 50% місць (при розміщенні в шаховому порядку).

Обмеження за часом роботи закладів культури відсутні.

Для повноцінної роботи закладів культури також має бути мінімум 80 % вакцинованих хоча б однією дозою працівників (або з дійсним негативним результатом тестів).

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Раніше ми писали, що Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

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