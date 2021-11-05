ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Вакцинация детей в Украине: как получить прививку от COVID-19

Новина українською →
Украина, Пятница 05 ноября 2021 10:39
Вакцинация детей в Украине: как получить прививку от COVID-19 Фото: в Украине детям от 12 до 17 лет делают прививки от COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине прививку от коронавируса могут получить дети в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинируют несовершеннолетних в медицинских учреждениях и и в центрах массовой вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Helsi в Telegram.

Для вакцинации ребенка от коронавируса необходимо иметь с собой лишь форму 063/0, в которую внесены все плановые прививки ребенка. Ее можно получить у семейного врача или педиатра.

Прививку детям делают исключительно вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром по прививке", - говорится в сообщении.

Данные о вакцинации ребенка возможно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои вакцинации», если медучреждение, где была сделана прививка, работает с Helsi.

"Чтобы просматривать прививку ребенка нужно попросить вашего врача подтвердить вашу связь в системе", - пишут на портале Helsi.

Напомним, в США одобрили вакцину от коронавируса Pfizer для детей возрастом от 5 до 11 лет.

Но также в США отложили одобрение препарата Moderna от COVID-19 для подростков из-за возможных рисков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Вакцинация
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин