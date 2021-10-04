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Вакцина Moderna осталась только в Ровенской области. Ее заберут на национальный уровень

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 12:17
Вакцина Moderna осталась только в Ровенской области. Ее заберут на национальный уровень Фото: вакцина Moderna осталась только в Ровенской области (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Вакцина Moderna осталась только в Ровенской области. В Минздраве сообщили, что ее заберут для использования на национальном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью для "Фокуса".

Препарат Moderna в Украине не утилизировали. Эту вакцину страна получила в рамках гуманитарной помощи, она распределялась двумя большими партиями, сообщил он.

Срок ее использования - до 31 декабря 2021 года, но после разморозки - 30 дней.

"Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тыс. доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем", - заявил Кузин.

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