Вакцина Moderna осталась только в Ровенской области. Ее заберут на национальный уровень

Вакцина Moderna осталась только в Ровенской области. В Минздраве сообщили, что ее заберут для использования на национальном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью для " Фокуса ".

Препарат Moderna в Украине не утилизировали. Эту вакцину страна получила в рамках гуманитарной помощи, она распределялась двумя большими партиями, сообщил он.

Срок ее использования - до 31 декабря 2021 года, но после разморозки - 30 дней.

"Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тыс. доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем", - заявил Кузин.