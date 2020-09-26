Вакцина от гриппа появится в Украине в ближайшие две недели

Вакцина от гриппа в Украине появится через неделю-две. Вакцинироваться надо будет срочно.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
По его словам, вакцина будет бесплатной для групп риска, и в этом году такой перечень увеличили.
"Вакцины еще нет. Но будет неделя-две и в Украине появится вакцина от гриппа. Срочно нужно вакцинироваться. Она будет бесплатная для групп риска - врачи, учителя, люди с сахарным диабетом и тому подобное. В этом году их перечень увеличили. Вакцины надо делать срочно, потому что если коронавирус наложится на грипп - это будет катастрофа", - сказал Радуцкий.
Он также назвал преступлением недоверие в необходимость вакцинации.
"Где бы мы были, если бы не придумали вакцинацию от болезней", - добавил он.
Напомним, в госбюджет Украины заложено 26 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Украина в рамках международной инициативы COVAX вакцину от коронавируса получит только для 20% населения страны.
Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.
В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.
В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран
При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.
Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021
В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.
Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует
Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.
Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации
В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.
Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России